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Türkiye
AA 12.07.2026 05:06

Ümraniye'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Ümraniye'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
[Fotograf: İHA]

İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde "U dönüşü" yapmak isteyen A.A. idaresindeki otomobille, cadde üzerinde seyreden A.K.'nın kullandığı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce orta refüje, ardından yön levhalarına çarparak karşı şeride geçip ağaçlık alana düştü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilde sıkışan H.D., B.A. ile H.D. bulundukları yerden çıkarıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü A.A.'yı, itfaiye ekipleri otomobilin kapısını keserek çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır, 4 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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