İran basını: Buşehr, Aseluye, Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu

ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.

İran basınına göre, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların tam olarak hangi noktada gerçekleştiğinin henüz belirlenemediği aktarıldı.

Ayrıca İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde patlama seslerinin duyulduğu ve Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde de 5 yeni patlamanın meydana geldiği bildirildi.