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Dünya
AA 12.07.2026 02:57

İran basını: Buşehr, Aseluye, Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentleri ile Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İran basını: Buşehr, Aseluye, Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu
[Fotograf: AA]

ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.

İran basınına göre, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde de patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların tam olarak hangi noktada gerçekleştiğinin henüz belirlenemediği aktarıldı.

Ayrıca İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde patlama seslerinin duyulduğu ve Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde de 5 yeni patlamanın meydana geldiği bildirildi.

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