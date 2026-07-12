Kırıkkale'de devrilen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde S.E. idaresindeki hurda yüklü tır, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

Bu sırada aynı yolda seyreden E.B yönetimindeki otomobil, sürücüsünün yaptığı manevrayla dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dorseden yola savrulan malzemeler otomobilde hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan sürücü ile eşi ise kazayı yara almadan atlattı.