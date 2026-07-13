12 Punto 2026 başladı

Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto 2026’nın İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısına TRT Genel Sekreteri Mesut Eker, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile sinema yazarları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda, TRT ortak yapımı “Filistin 36” filminin yapımcısı Ossama Bawardi ile başrol oyuncusu Karim Daoud Anaya da yer alarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“30 ülkeden 60’a yakın konuk ağırlıyoruz”

TRT olarak her zaman sinemanın ve sinemacıların yanında olduklarını belirten TRT Genel Sekreteri Mesut Eker, bu sene 12 Punto kapsamında 30 ülkeden 60’a yakın konuk ağırlayacaklarını söyledi.

12 Punto’da yer alan özel kategoriler hakkında bilgi veren Eker, “Bu sene, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10’uncu yılı olması sebebiyle anlamlı bir bölüm açtık. 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması kapsamında seçilen ve prodüksiyon desteği verilen 3 kısa film, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde açık havada gösterilecek.” dedi.

Eker, Filistin Sineması Özel Bölümü’nün üçüncü yılında olduğunu vurgulayarak, “Yine bu yıl, Filistin sinemasının güncel filmlerinin gösterileceği Filistin Sineması Özel Bölümü üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak. 12 Punto, sinema ve sektör açısından çok önemli bir organizasyon ve TRT olarak her zaman sinemanın, sinemacıların, senaristlerin yanında olduğumuzu gösteren bir etkinlik.” şeklinde konuştu.

“Bu başarılar, doğru projelere doğru zamanda verdiğimiz desteklerin birer kanıtıdır”

TRT ortak yapımı projelerin son dönemde uluslararası arenada elde ettiği başarılara dikkat çeken TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, “TRT olarak hem Türk sinemasında hem de dünya sinemasında iddialı yapımlara imza atmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda 119 filmimiz 1250 festivalde yarışıp 593 ödül kazandı. Yalnızca 2026 yılı bile bizim için muazzam başladı; 26 filmimiz 60 festivalde yer alarak 15 ödülle döndü. Özellikle geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen 79’uncu Cannes Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde adeta TRT rüzgârı esti. Dünyanın en önemli üç yönetmeninin TRT ortak yapımı filmleri Cannes’da yarıştı ve büyük ödülleri topladı.

Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev’in ‘Minotaur’ filmi festivalin en prestijli ödüllerinden Grand Prix’yi (Büyük Ödül) kazanırken, Oscar ödüllü Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi imzalı ‘All of a Sudden’ filmindeki performanslarıyla Virginie Efira ve Tao Okamoto En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaştı. Jüri başkanımız Asghar Farhadi’nin dünyaca ünlü oyuncuları buluşturan TRT ortak yapımı ‘Parallel Tales’ filmi de yine Cannes ana yarışmasında dünya prömiyerini yaptı. Bu başarılar, doğru projelere doğru zamanda verdiğimiz desteklerin birer kanıtıdır.” dedi.

“Dünya sinemasına yön veren 5 güçlü isim bu yıl İstanbul’da”

12 Punto 2026’nın finalist projelerini değerlendirecek uluslararası jürinin bu yıl sinema dünyasının zirve isimlerinden oluştuğunu vurgulayan Güven, “Dünya sinemasına yön veren 5 güçlü ismi bu yıl İstanbul’da ağırlıyoruz. Jüri başkanlığımızı, iki Oscar ödüllü İranlı usta yönetmen Asghar Farhadi üstleniyor. Kendisine jüride; Romanya yeni dalga sinemasının öncüsü Cristi Puiu, Altın Palmiye ödüllü TRT ortak yapımları ‘Hüzün Üçgeni’ ve ‘Kare’ filmlerinin İsveçli yapımcısı Erik Hemmendorff, bu yıl Oscar adayı olan ve bütün dünyanın yakından takip ettiği Filistinli Hind Rajab’ın hikayesini anlatan ‘The Voice of Hind Rajab’ filminin Tunuslu-Fransız yapımcısı Nadim Cheikhrouha ve Venedik Film Festivali Danışmanı Violeta Bava eşlik ediyor.” ifadelerini kullandı.

Üç yıldır aralıksız sürdürdükleri Filistin odaklı çalışmalara ve bu yılki programa değinen Güven, “2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Filistinli sinemacıları İstanbul’da ağırlayarak haklı mücadelelerini dünyaya duyurmalarına zemin hazırlıyoruz. Bu kapsamda ‘12 Punto Filistin Sineması Özel’ kuşağında, TRT ortak yapımı ‘Filistin 36’ filmi ve jüri üyemiz Nadim Cheikhrouha’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Hind Rajab’ın Sesi’ filmleri seyirciyle buluşacak.” dedi.

“Türkiye’nin ve TRT’nin katkısını almak bizim için çok kıymetli”

12 Punto 2026 basın toplantısına katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TRT ortak yapımı “Filistin 36” filminin yapımcısı Ossama Bawardi, projenin bugüne kadar hayata geçirilen en büyük Filistin film projesi olduğunu vurguladı. Filmin dünya genelindeki gösterimlerinde çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Bawardi, TRT ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“TRT’nin tüm ortak yapımlarının uluslararası arenada muhteşem başarılara imza atması kesinlikle bir rastlantı değil. TRT’nin film vizyonu, sanatsal zevkleri ve karar alma süreçleri çok doğru işliyor. Biz de TRT desteğini aldığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz.”

Filmin üretim sürecinde karşılaştıkları ağır koşullara da değinen Bawardi, “Filistinli bir sinemacı olmanın getirdiği zorlukların yanı sıra, İsrail’in başlattığı soykırım savaşı öncesinde kurduğumuz tüm çekim platformları ve setler savaşla birlikte yıkıldı. Her şeyi yeniden inşa etmek büyük bir mali yük getirdi ancak Gazze halkının gösterdiği eşsiz direniş, bize yola devam etme gücü verdi.” şeklinde konuştu. Filmin başrol oyuncusu Karim Daoud Anaya ise filmde ailesini korumaya çalışan kendi halinde bir karakteri canlandırdığını belirterek, yaşadıkları süreci şu sözlerle özetledi: “Böylesine büyük bir soykırım ve dram devam ederken sete çıkmak, filme adapte olmak bizler için çok zordu. En büyük mücadelemiz, bu psikolojik ve fiziksel şartlar altında sanatı sürdürebilmekti.”

12 Punto 2026’da neler var?

TRT çatısı altında bu yıl 8’inci kez gerçekleştirilecek “12 Punto 2026” kapsamında bu sene 30 ülkeden 60’a yakın ödüllü yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonelinin yer alacağı paneller, ustalık sınıfları ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Platformda bu yıl kreatif yazarlık, telif hakları, sinemada yapay zekâ kullanımı, uluslararası film geliştirme ekosistemi, yapımcılık stratejileri, kısa filmlerin küresel önemi ve çocuklar için sinema gibi sektöre yön veren kritik başlıklar ele alınacak. İstanbul Feriye’de gerçekleştirilecek ve katılımın ücretsiz olacağı bu etkinliklere sinemaseverler online kayıt formu doldurarak katılabilecek.

Etkinlik haftası boyunca her akşam TRT 2 ekranlarında sinema sektörünün önde gelen isimlerini, uluslararası konukları ve finalist proje ekiplerini ağırlayacak olan “12 Punto Özel” programı yayınlanacak. Toplam 113 uzun metrajlı film başvurusunun yapıldığı platformda 12 finalist proje büyük ödül için yarışacak.

Uluslararası jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından finalistler arasından seçilen 3 projeye “TRT Ortak Yapım Ödülü”, 3 projeye “TRT Ön Alım Ödülü” ve 6 projeye de “TRT Proje Geliştirme Ödülü” verilecek. Ödül kazanan tüm projeler ile “TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü”nü kazananlar, 19 Temmuz Pazar akşamı düzenlenecek ve TRT 2’den canlı yayınlanacak Kapanış ve Ödül Töreni’nde duyurulacak.