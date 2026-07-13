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TRT Haber 13.07.2026 12:16

73 ilde "zehir tacirlerine" dev operasyon: 1780 şüpheli yakalandı

73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ve 1,6 milyonu aşkın hap ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 935'i tutuklandı.

73 ilde "zehir tacirlerine" dev operasyon: 1780 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bilançosunu açıkladı. 73 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu şebekelerine büyük darbe indirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar, son 2 hafta içinde aralıksız sürdürüldü.

Uyuşturucu madde satıcılarına (sokak satıcıları) yönelik gerçekleştirilen bu kapsamlı sürece; 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği katıldı.

 

73 ilde düzenlenen baskınlarda; 985 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 1.780 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 935’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 224 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Zehir tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz"

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."

Bakanlık, operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ekiplerini, ilgili başkanlığı ve koordinasyonu sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.

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Uyuşturucu Narkotik
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