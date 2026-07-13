Milli anti dron sistemleri NATO Zirvesi'nde hava kalkanı oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin en önemli başlıklarından biri modern muharebenin karakteristik unsurları arasına katılan ve muharebe alanında belirleyici unsurlara dönüşen dronlara karşı alınacak tedbirler oldu.

Zirvede duyurulan NATO Drone Edge girişimi ile dronları tespit etmek, tanımlamak ve etkisiz hale getirmek için etkili bir savunma sistemi kurulması amaçlanıyor. Bu girişimle müttefiklerin, 5 yıl boyunca dron karşı savunma kapasitelerine 40 milyar doların üzerinde yatırım yapması öngörülüyor.

Bu kapsamda dron tespit radarları, RF algılama sistemleri, elektro-optik sensörler, elektronik karıştırma (jamming), koordinat yanıltma (GPS spoofing), lazer ve kinetik imha sistemleri, komuta-kontrol yazılımları gibi bir dizi çözümün hızla yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dronları etkisiz hale getirmeye ve engellemeye yönelik sistemler, sahada uygulanan yönteme, teknolojinin çalışma prensibine ve hedef üzerindeki fiziksel etkisine göre pasif (algılama ve teşhis) ve aktif tedbirler (etkisiz hale getirme) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılıyor. Aktif tedbirler ise kendi içinde dronun yapısına zarar verip vermemesine göre yumuşak (soft kill) ve sert kırım (hard kill) olarak sınıflandırılıyor.

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda son dönemde geliştirdiği yeteneklerle tüm bu kategorilerde önemli çözümler oluşturup güvenlik güçlerinin kullanımına sundu, ihracat başarılarına imza attı. Söz konusu tedbirler Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde de başarıyla görev yaptı.

Boğaziçi Savunma Teknolojileri de RF algılama, radar, elektro-optik sensörler, karıştırma ve koordinat yanıltma gibi katmanlı yeteneklerle zirvenin güvenliğine katkı sağladı. Devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren buluşmanın hava güvenliğinde milli anti-dron sistemleri etkin şekilde kullanıldı.

Şirketin ileri teknoloji ürünü İLTER ailesi sistemleri, zirve süresince kritik noktalarda konuşlandırılarak dronlardan kaynaklanabilecek tehditlere karşı kesintisiz ve çok katmanlı koruma sundu. Operasyonda, uzun menzilli elektronik karıştırma kabiliyetine sahip İLTER J400, hibrit aktif faz dizinli radar teknolojisiyle geliştirilen İLTER HSPAR (Hybrid Active Scanned Phased Array Radar) ve yapay zeka destekli elektro-optik takip sistemi ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı envanterine teslim edilen ve Türkiye'nin en etkili dron önleme sistemlerinden biri olarak öne çıkan İLTER MRKAS başarıyla görev yaptı.

Yapay zeka destekli hedef tespit, teşhis, takip ve elektronik etkisizleştirme kabiliyetlerini tek bir komuta-kontrol mimarisi altında birleştiren İLTER ailesi, NATO Zirvesi boyunca hava sahasının güvenliğinin sağlanmasında kritik rol üstlendi. Sistemler, operasyon süresince yüksek performans sergileyerek görevlerini başarıyla tamamladı.

Kritik altyapıların, stratejik tesislerin ve uluslararası organizasyonların güvenliğinde bugüne kadar çeşitli sorumluluklar üstelenen bu ileri teknoloji çözümler operasyonel başarılarına bir yenisini ekledi.