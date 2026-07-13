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Gündem
AA 13.07.2026 13:26

289 darbe davasında 8 bin 725 sanık hakkında hüküm verildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ülke genelindeki ilk derece mahkemelerinde karara bağlanan 289 fiili darbe davasında 1634 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

289 darbe davasında 8 bin 725 sanık hakkında hüküm verildi

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu tarafından yapılan açıklamada, darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davasının görüldüğü, tefrik edilen dosyalar ve bozma kararları sonrasında dosya sayısının 400'ü aştığı, ek davalar, tefrik ile bozma sonrası yargılamaların sürdüğü hatırlatıldı.

Ülke genelindeki ilk derece mahkemelerinde karara bağlanan 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 725 sanık hakkında hüküm, 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1891 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı, 2 bin 870 sanık hakkında beraat, 964 sanık hakkında da cezaya yer olmadığına hükmedildi.

İstanbul'da darbe girişimine ilişkin ilk derece mahkemelerindeki davaların tamamında ilk kararlar verildi, istinaf ve Yargıtay süreçleri devam ederken, firari sanıklar, bozma kararları ve sonradan açılan davalara ilişkin yargılamalar sürüyor.

83 bin 836 şüpheli için açılan dava ve soruşturma sürüyor

İstanbul'da darbe organizasyonunda yer aldıkları belirtilen 21 sanık hakkında, 649 gaziye yönelik "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul'daki yargılamalarda 2 bin 423 sanık hakkında hüküm kuruldu, bunlardan 382'sine ağırlaştırılmış müebbet, 688'ine müebbet, 282'sine süreli hapis cezaları verildi, 789 sanık beraat etti, 282 sanık hakkında cezaya yer olmadığına hükmedildi.

Ankara'da Akıncı Üssü, Genelkurmay Çatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın da aralarında bulunduğu ana davalar ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı, çoğunluğun istinaf ve Yargıtay aşamalarının devam ettiği, bozma kararları ile firari sanıklara ilişkin yargılamaların sürdüğü vurgulandı.

Ankara'da 3 bin 460 sanık hakkında hüküm kurulurken 927'sine sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 491'ine müebbet, 1036'sına süreli hapis cezaları verildi, ayrıca 696'sı beraat etti, 310'u hakkında cezaya yer olmadığı kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, Temmuz 2026 itibarıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 720 bin 580 kişi hakkında adli işlem yapıldı, bunlardan 83 bin 836'sı için dava ve soruşturmalar sürüyor.

Yargılamalarda masumların ayıklanmasının ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gazilerin avukatları olarak davaların tüm aşamalarının takip edileceği vurgulandı.

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