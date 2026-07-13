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Türkiye
DHA 13.07.2026 13:59

15 Temmuz'un yıl dönümünde YHT özel logoyla sefer yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı nedeniyle hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" logosunun TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait 10 Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinde yer alacağını açıkladı.

15 Temmuz'un yıl dönümünde YHT özel logoyla sefer yapacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında İletişim Başkanlığınca hazırlanan "İrade Bizim, Zafer Bizim" logosunun YHT setlerinde kullanılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı nedeniyle hazırlanan özel logonun, önceki yıllardan farklı olarak TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait 10 YHT setine uygulandığını belirten Uraloğlu, trenlerde toplam 40 logonun yer alacağını, ayrıca setlerin içerisinde de 15 Temmuz temalı afişlerin kullanılacağını bildirdi.

15 Temmuz'un yıl dönümünde YHT özel logoyla sefer yapacak

Yüksek hızlı trenlerin her gün binlerce yolcuyu güvenle sevdiklerine ulaştırdığını hatırlatan Uraloğlu, "Raylarda ilerleyen her yüksek hızlı trenimiz, bu kez yalnızca yolcularını değil; 15 Temmuz'da canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkan aziz milletimizin destansı mücadelesini de taşıyacak. Bu çalışma, milletimizin ortak hafızasına güçlü bir selam, şehitlerimize vefanın anlamlı bir nişanesidir" dedi.

15 Temmuz'un yıl dönümünde YHT özel logoyla sefer yapacak

YHT setleri iki ay boyunca sefer yapacak

Özel logolu YHT setlerinin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere yüksek hızlı tren ağındaki hatlarda iki ay boyunca sefer yapacağını belirten Uraloğlu, "Her istasyonda, her yolculukta 15 Temmuz'un milletimizin zaferi olduğu bir kez daha hatırlanacak. Ankara’dan İstanbul’a, Konya’dan Eskişehir’e milyonlara o gecenin kahramanlık ruhunu taşıyacak bu trenler, vatan sevgimizin ve birliğimizin demir raylardaki sembolüdür" açıklamasında bulundu.

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YHT 15 Temmuz Abdulkadir Uraloğlu
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