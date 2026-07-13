Japonya, Rus casuslarına karşı "daha sert önlemler" alacak

Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, açıklamasında NYT haberinde "Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için istihbarat toplamak amacıyla Japonya'nın zayıf casusluk yasalarından yararlandığının" iddia edilmesine cevap verdi.

Haber içeriğine yönelik doğrudan yorum yapmayan Kihara, "Bahsettiğiniz haberlerin farkındayım ancak bu bireysel vakalarla ilgili olduğu için yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Tokyo hükümetinin "bu konuyu daha da büyük bir titizlikle ele alması gerektiğini" belirten Kihara, "Hızla değişen güvenlik ortamında, Japonya'nın ulusal güvenliğini tehdit eden kritik bilgilerin edinilmesi gibi yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı koyma ihtiyacının giderek arttığını kabul ediyoruz." dedi.

Kihara, Japonya'nın "karşı istihbarat çabalarını güçlendirmesi gerektiğini" kaydetti.

Sınır dışı edilen Rus casusların Japonya'ya sızdığı iddiası

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, Rusya'nın Japonya'nın "zayıf casusluk yasalarından" faydalandığı ve 2022'deki Ukrayna işgali sonrası "Batı ülkelerinden sınır dışı edilen çok sayıda casusun diplomat ve iş insanı kılığında Japonya'ya sızdığı" iddia edildi.

Japonya'nın "Rus casus yuvası ve Rusya'nın önemli silah bileşenlerinin kaynağı" haline geldiği savunulan haberde, Moskova yönetiminin Japonya'yı Ukrayna'daki savaşı için gerekli görülen istihbarat toplama ve çift kullanımlı teknoloji tedariki için önemli bir merkez olarak kullandığı ileri sürüldü.

Rus füze ve insansız hava araçlarının yüzde 90'ının "Japonya menşeli bileşenler içerdiği" ifadesine yer verilen haberde, Rusya'nın Japonya'daki casus operasyonlarının, Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un Tokyo ofisinde gizli görevde çalışan bir personelce yürütüldüğü iddia edildi.

Haberde, Japonya'nın Rusya'ya doğrudan ihracatının kısıtlı olduğu anımsatıldı ve ekipman tedariklerinin paravan şirketler işbirliğiyle Vietnam, Özbekistan ve Sri Lanka gibi üçüncü ülkeler üzerinden Rusya'ya nakliyesinin gerçekleştirildiği öne sürüldü.