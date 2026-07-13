İstanbul'da FETÖ'ye 10 yılda 9 bin 626 operasyon

Hükümeti devirmek hedefiyle 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen ve 253 şehit verilen hain darbe girişimi sonrası devlete sızan teröristlerin açığa çıkması ve adalete teslim edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri başta olmak üzere Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele şubeleri ile 39 ilçe müdürlüğü bünyesindeki ekipler, 10 yıldır büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızan FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirdiği darbe girişiminde ülke genelinde 63 polis, 6 asker ve 184 sivil şehit oldu.

İstanbul'daki Cumhuriyet başsavcılıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile büyük bir koordinasyonla hareket eden emniyet güçleri, FETÖ'nün askeri, kamu ve güncel yapılanmalarına yönelik çalışmalar yürüttü.

9 bin 626 operasyonda 13 bin 272'si tutuklandı

Emniyet güçleri, darbe girişimine katılan, planlayan, kendilerini gizleyen, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde görev bekleyen ve güncel yapılanma için hazırlıklar yapan şüphelilere yönelik binlerce başarılı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, darbe kalkışmasının ilk anlarından itibaren hain teröristlerin adalete teslim edilmesi için adeta iğneyle kuyu kazar gibi gece gündüz demeden 10 yıldır yürüttükleri çalışmalarda, sahada aktif olarak rol alan veya emri verenlerin de aralarında bulunduğu zanlıların yakalanmasına yönelik 9 bin 626 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda aralarında rütbeli, kamu çalışanı, doktor, hakim ve savcıların da bulunduğu 34 bin 116 şüpheliyi yakalayan İstanbul polisi, zanlıları işlemlerinin ardından soruşturmaların yürütüldüğü adliyelere sevk etti.

Son 10 yılda yakalanan ve hakimliğe sevk edilen zanlılardan 13 bin 272'si tutuklanırken 8 bin 536'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak, 12 bin 308'i ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.