Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı.
Şampiyonluk yolundaki yarı final karşılaşmaları ve Dünya Kupası’na ilişkin özel yayınlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşuyor.
2026 FIFA Dünya Kupası 14– 15 Temmuz (TSİ) Canlı Yayın Maç Takvimi:
14 Temmuz 2026 Salı
22.00 FRANSA – İSPANYA TRT 1 / Radyo 1
15 Temmuz 2026 Çarşamba
22.00 İNGİLTERE – ARJANTİN TRT 1 / Radyo 1