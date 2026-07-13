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Gündem
TRT Haber 13.07.2026 10:38

Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti. Fransa ile İspanya, İngiltere ile Arjantin final bileti için karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı.

Şampiyonluk yolundaki yarı final karşılaşmaları ve Dünya Kupası’na ilişkin özel yayınlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası 14– 15 Temmuz (TSİ) Canlı Yayın Maç Takvimi:

14 Temmuz 2026 Salı

22.00 FRANSAİSPANYA TRT 1 / Radyo 1

15 Temmuz 2026 Çarşamba

22.00 İNGİLTERE – ARJANTİN TRT 1 / Radyo 1

Dünya Kupası’nda yarı final maçları başlıyor


 

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TRT Dünya Kupası İngiltere Fransa Arjantin İspanya
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