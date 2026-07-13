Otomotiv üretiminin yüzde 35,5'i Bursa'dan

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yapılan derlemeye göre, dernek üyesi firmaların ocak-haziran dönemindeki toplam otomotiv üretimi traktör dahil 673 bin 611 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte Bursa'da fabrikaları bulunan üye firmalar OYAK Renault 161 bin 42, TOFAŞ 77 bin 449 ve Karsan 359 araç üretti.

Yılın ilk yarısında 238 bin 850 adet araç üretimiyle Bursa'nın Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 35,5 oldu. Bursa'da banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1319,6 olarak gerçekleşti.

Bu arada ocak-haziran döneminde Türkiye'nin genel otomotiv üretimine en fazla katkıyı 222 bin 109 araçla Ford Otosan sağladı. OYAK Renault'nun ikinci olduğu üretimde, Toyota 102 bin 185 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Bursa, Türkiye'nin araç ihracatından yüzde 29 pay aldı

Türkiye'de 6 aylık süreçte üretilen araçlardan 469 bin 205'i ihraç edildi.

Otomotiv üretiminin üçte birinden fazlasının yapıldığı Bursa, dış satımda da önemli rol üstlendi. Ocak-haziran döneminde Bursa'dan kentteki üretimin yüzde 57'lik kısmına karşılık gelen 136 bin 65 araç, yurt dışına gönderildi.

Bursa'nın, Türkiye'nin toplam araç ihracatındaki payı ise yüzde 29 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında yurt dışına Bursa'daki OYAK Renault 96 bin 322 ve TOFAŞ 39 bin 378 araç satışı yaptı.

Bu süreçte ülke genelinde en fazla araç ihracatını üretimde olduğu gibi 193 bin 276 adetle Ford Otosan yaptı. OYAK Renault'un ikinci olduğu ihracatta Toyota 66 bin 199, Hyundai Motor Türkiye 57 bin 559 aracı yurt dışına sattı.