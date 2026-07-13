İletişim Başkanı Duran'dan 15 Temmuz programına ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'un 10. yılında, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla Başkent Millet Bahçesi'nde program gerçekleştirileceğini belirtti.

Milletin, 15 Temmuz'da iradesiyle yazdığı destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağına işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Özel Programı'nda, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir."