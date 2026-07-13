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Gündem
TRT Haber 13.07.2026 10:11

MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ terör örgütünün Faruk Ofisi olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod Talip Güler’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler’in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ’ın sözde “Türkiye vilayeti sorumlusu” ve DEAŞ / Faruk Ofisi sözde finans sorumlusu olarak faaliyet yürüten Kasım Güler’in kardeşi olduğu tespit edildi.

Kasım Güler de 2021 yılında yine MİT’in düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirilmişti.

DEAŞ'ın sözde 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı
DEAŞ'ın sözde 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı

​MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda sarı bültenle aranan Talip Güler’in 2014 yılının Ocak ayında illegal yollarla Suriye’ye geçtiği tespit edildi. Talip Güler’in Suriye’deki faaliyetlerini, başta abisi Kasım Güler olmak üzere örgüt sorumlularıyla irtibatlı olarak yürüttüğü belirlendi.

MİT, DEAŞ’ın sözde “Türkiye vilayeti sorumlusu” Kasım Güler’i yakalayarak Türkiye’ye getirmesi sonrasında kardeşi Talip Güler içinde çalışmalarını sürdürdü. Faaliyetleri adım adım takip edilen Talip Güler’in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye’ye getirilmesi sağlandı.

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