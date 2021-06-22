MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.

Yaklaşık bir hafta sorgulanan terörist Kasım Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'patlayıcı madde bulundurmak' ve '6139 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Güler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

2014 yılında DEAŞ'a katılan teröristin, 2008-2010 yıllarında da Afganistan ve Pakistan'da "İslami Cihat Birliği" bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü belirlenmişti.

Terörist Güler'in, yakalanmadan önce DEAŞ içinde sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumluğu yaptığı da tespit edilmişti.