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Gündem
AA 13.07.2026 10:30

Bakan Şimşek: Batman Havalimanı'nın yeni statüsü bölgesel kalkınmayı destekleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Havalimanı'nın uluslararası daimi hava hudut kapısı ilan edilmesine ilişkin, "Bölgemizin uluslararası ulaşım ağlarıyla bağlantısını güçlendirecek, turizm, ticaret ve lojistik alanlarında yeni fırsatların önünü açacak önemli bir adımdır" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Batman Havalimanı'nın yeni statüsü bölgesel kalkınmayı destekleyecek

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Batman Havalimanı'na ilişkin kararı değerlendirdi.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

"Batman Havalimanı'nın uluslararası daimi hava hudut kapısı ilan edilmesi, bölgemizin uluslararası ulaşım ağlarıyla bağlantısını güçlendirecek, turizm, ticaret ve lojistik alanlarında yeni fırsatların önünü açacak önemli bir adımdır. Bölgesel kalkınmayı destekleyen, üretim ve ihracat altyapımızı güçlendiren politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Batman Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 1'inci maddesi uyarınca "uluslararası daimi hava hudut kapısı" statüsü kazanmıştı.

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