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Ekonomi
TRT Haber 16.07.2026 13:24

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini, onların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek verildiğini belirtti.

Bu doğrultuda, çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

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Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle, çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında SED ödemelerini temmuzda hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız."

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemesinin ortalama 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini aktaran Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya çıkarıldığını bildirdi.

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