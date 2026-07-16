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Savunma
TRT Haber 16.07.2026 14:58

ASELSAN Türkiye'nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni aldı

ASELSAN, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu.

ASELSAN Türkiye'nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda su kaynaklarının etkin kullanılması, su kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilir su yönetimi alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan belge, ASELSAN'ın su verimliliğini artıran teknolojilerin hayata geçirilmesi ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda uzun süredir yürüttüğü çalışmaların sonucu olarak değerlendiriliyor.

Su tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlandı

Şirketin su verimliliği çalışmaları kapsamında, su tasarrufuna yönelik çok sayıda proje devreye alındı. Sulama sistemlerinde kullanılan yeni sensörler ve akıllı uygulamalar sayesinde su tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlandı.

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini destekleyecek altyapılar geliştiren ASELSAN, sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını da güçlendirdi.

ASELSAN, savunma teknolojilerinin yanı sıra sürdürülebilirlik alanında da örnek uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.

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