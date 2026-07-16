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Türkiye
AA 16.07.2026 10:24

İstanbul'da yolcu otobüsünde 120 silah ele geçirildi

İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposuna yapılan gizli bölmede saklanmış 120 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da yolcu otobüsünde 120 silah ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yolcu otobüsünde ruhsatsız silah taşındığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, silahların bulunduğu otobüsü, Tuzla TEM Otoyolu'nda durdurdu.

Araçta detaylı arama yapan ekipler, yedek yakıt deposunun arkasına yapılmış bölmede 120 tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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