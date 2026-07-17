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Dünya
AA 17.07.2026 07:28

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 930'a çıktı

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 930'a yükseldiği açıklandı.

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 930'a çıktı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 101 artarak 4 bin 930'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden bu yana bölgede 1308 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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