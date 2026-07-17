Brezilya'dan ABD'nin tarife kararına tepki

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, başkent Brazilya'da yaptığı açıklamada, Brezilya'dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararı alan ABD'yi eleştirdi.

ABD ile sorunların çözülmesi için çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Vieira, "ABD hükümetini asıl rahatsız eden şeyin Brezilya'nın müzakereler sırasında ortaya konan aşırı taleplere ve mantıksız dayatmalara boyun eğmemiş olması son derece açıktır." ifadesini kullandı.

Vieira, ABD'nin Brezilya ekonomisinin stratejik sektörlerini hiçbir karşılık vermeden ABD'ye açmasını istediğini aktararak, "Başka bir deyişle, teslim olmamızı talep ediyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticari gündemin tüm başlıklarını ele almak amacıyla geçen yılın başından bu yana her düzeyde yüz yüze, çevrim içi ve telefonla 30'dan fazla görüşme yaptıklarını vurgulayan Vieira, hükümetinin yapıcı bir yaklaşım benimsediğini savundu.

"Dost bir ülkenin devlet başkanına kaba ve kibirli bir şekilde saldırıyor"

Vieira, ABD Başkanı Marco Rubio'nun Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı hedef alan açıklamalarına da tepki göstererek, "(Rubio) Dost bir ülkenin devlet başkanına kaba ve kibirli bir şekilde saldırıyor." diye konuştu.

ABD'nin Brezilya ile ticaretinde son 15 yılda toplam 424,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini dile getiren Vieira, geçen yıl ise ABD menşeli ürünlerin yüzde 76'sının Brezilya'ya gümrük vergisi ödenmeden ithal edildiğini anımsattı.

Vieira, Brezilya'nın ithalatı kısıtlama ve ticari imtiyazları askıya alma gibi misilleme önlemlerini içeren Mütekabiliyet Yasası'nı hatırlatarak, "ABD'nin gümrük vergisi uygulamasını haklı çıkarmak için öne sürdüğü tüm iddialar gerçeklikten uzaktır ve hiçbir temeli yoktur." ifadesini kullandı.

ABD, "Amerikan ticaretine zarar veren haksız uygulamaları" gerekçesiyle bazı Brezilya ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.