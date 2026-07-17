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Dünya
TRT Haber 17.07.2026 06:52

Afrika'da ebola virüsü alarmı sürüyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola virüsü kaynaklı vaka sayısı 2 bini geçti, can kaybı ise 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.

Afrika'da ebola virüsü alarmı sürüyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola endişesi yaşanıyor. Ülkede vakası sayısı 2 bini, ölü sayısı 800'ü aşarken, Dünya Sağlık Örgütü, virüsün ülkedeki yayılma hızına dikkati çekti.

Salgının alınan önlemlerden daha hızlı yayıldığı uyarısı yapıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghepreyesus, "Şu an tarihteki en büyük üçüncü ebola salgınıyla karşı karşıyayız. Virüs geçtiğimiz aylarda, önceki salgından çok daha hızlı bir yayılım gösterdi" dedi.

Uganda'da son hasta taburcu edildi

Salgının etkilediği bir diğer ülke olan Uganda'da ise umut veren gelişmeler yaşanıyor.

Ebola tedavisi gören son hastanın taburcu edildiği duyuruldu. Ülkede 42 günlük gözlem süreci başladı.

Bu süreçte yeni vaka görülmemesi halinde Dünya Sağlık Örgütü, Uganda'yı "Ebola'dan arındırılmış ülke" ilan edecek.

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