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TRT Haber 17.07.2026 06:24

TBMM'de komisyonlar tatilde de çalışacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM'de komisyonlar tatilde de çalışacak

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Anayasa Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Dilekçe Komisyonu, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 14 Temmuz'da yapılan 110'uncu birleşiminde alındı.

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