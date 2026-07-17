Mehmetçiğin hava savunmada yeni çelik yumruğu: TOLGA

Türk savunma sanayii, dışa bağımlılığı bitiren ve harekat sahasının kurallarını yeniden yazan yerli çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

MKE tarafından geliştirilen ve "Etkili-Basit-Ucuz" felsefesiyle modern savaş alanındaki dron tehditlerine karşı üretilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen atışlı testlerde sergilediği performansla tam not aldı.

MKE'den yapılan açıklamaya göre; mini ve mikro dronlar, sabit kanatlı İHA’lar, akıllı mühimmatlar ve seyir füzelerine karşı geliştirilen TOLGA, geniş kapsamlı bir heyet önünde atışlı test faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektör temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik heyetin takip ettiği testlerde, sistem 7 farklı zorlu senaryonun tamamında hava tehditlerini yüzde 100 başarıyla etkisiz hale getirdi.

"Etkili, Basit ve Ucuz" çözüm

"Etkili-Basit-Ucuz" yaklaşımıyla tasarlanan TOLGA, modüler mimarisi sayesinde farklı tehdit seviyelerine karşı çok katmanlı koruma sağlıyor. Sistem; 12.7 mm ve 20 mm araç üstü (mobil) ve sabit kuleli silah sistemleri, GÖKBÖRÜ AESA Radarı, akustik tespit sistemi ve elektronik karıştırma (Jammer) sistemlerini tek bir potada birleştiriyor.

TOLGA, ilk aşamada radar ve elektro-optik sensörleriyle tespit ettiği dronlara 10 kilometre mesafeye kadar "soft-kill" (elektronik müdahale) uygulayabiliyor. Elektronik müdahalenin yetersiz kaldığı durumlarda ise "hard-kill" (fiziki imha) katmanı devreye giriyor.

Parçacıklı mühimmat ile yüksek vuruş hassasiyeti

Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden birini MKE tarafından özel olarak geliştirilen parçacıklı anti-dron mühimmatları oluşturuyor. Hedef çevresinde bir metal parçacık bulutu oluşturarak vuruş olasılığını artıran bu mühimmatlar, farklı kalibrelerde şu menzillerde etkili oluyor. 35 mm parçacıklı mühimmat: 3 bin metreye kadar, 20 mm parçacıklı mühimmat: Bin metreye kadar, 12.7 mm parçacıklı mühimmat: 300 metreye kadar. Ayrıca, 7.62 mm parçacıklı anti-dron mühimmatı sayesinde piyadeler, mevcut tüfekleriyle ek bir platforma ihtiyaç duymadan yakın mesafedeki dron tehditlerine karşı koyabiliyor.

Tam otonom çalışma kabiliyeti

Mobil ve sabit Komuta Kontrol Ünitesi üzerinden yönetilen TOLGA; manuel, yarı otonom ve tam otonom çalışma modlarıyla harekat sahasındaki ihtiyaca hızlı uyum sağlıyor.

Sistemin çok katmanlı savunma yeteneğinin, yakın gelecekte entegre edilecek lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesi ile en üst seviyeye taşınması hedefleniyor.