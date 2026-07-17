Türkiye, son 56 yılın en sıcak 11. haziran ayını geride bıraktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay son 56 yılın en sıcak 11. haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay sıcaklıklar Antakya civarında mevsim normallerinin altında, Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy, Kadıköy, Kocaeli, Sakarya, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Uzunköprü, İpsala, Florya, Geyve, Gönen, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Dursunbey, Tavşanlı, Burhaniye, Bergama, Nazilli, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Mersin, Kaş, Eğirdir, Manavgat, Kale-Demre, Samandağ, Eskişehir, Akçakoca, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Bolu, Düzce, Boyabat, Nallıhan, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Kahta çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 21,8 derece olan haziran ayı ortalama sıcaklığı geçen ay 22,3 derece olarak kayıtlara geçti. 2026 yılı haziran ayında sıcaklıklar, normalin 0,5 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece geçen ay son 56 yılın en sıcak 11. haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,4 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 43,5 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy, Kadıköy, Kocaeli, Sakarya, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Uzunköprü, İpsala, Florya, Geyve, Gönen çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık 9,3 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 38 dereceyle Lüleburgaz'da tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde haziran ayında sıcaklıklar, Edremit, Ayvalık, Dikili, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Dursunbey, Tavşanlı, Burhaniye, Bergama, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 7,7 dereceyle Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 41,1 dereceyle Nazilli'de kayıtlara geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde ise geçen ay sıcaklıklar, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Mersin, Kaş, Eğirdir, Manavgat, Kale-Demre, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti.

Bölgede en düşük sıcaklık 5,8 dereceyle Göksun'da kayıtlara geçerken, en yüksek sıcaklık ise 39,4 dereceyle Manavgat'ta ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık 43,5 dereceyle Cizre'de ölçüldü

İç Anadolu Bölgesi'nde haziran ayında sıcaklıklar, Eskişehir çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 2,7 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 35,6 dereceyle Çankırı'da tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Akçakoca, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Bolu, Düzce, Boyabat, Nallıhan çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 4,2 derece olarak İspir'de, en yüksek sıcaklık ise 36,2 dereceyle Beypazarı'nda kayıtlara geçti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise haziran ayında sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,4 derece olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,5 dereceyle Iğdır'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar, Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Kahta çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 8,6 derece olarak Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 43,5 dereceyle Cizre'de kayıtlara geçti.