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Türkiye
AA 17.07.2026 10:21

Zehir tacirlerine 35 ilde yapay zeka destekli operasyon

İstanbul merkezli 35 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 110 zanlının yakalandığı operasyonda, yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) kullanıldı.

Zehir tacirlerine 35 ilde yapay zeka destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle "Telegram" isimli sosyal medya platformu üzerinden "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka destekli AVCI uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde çok sayıda uyuşturucu ticaretine yönelik paylaşım tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 110 zanlı gözaltına alındı.

Bu arada operasyon kapsamında tespit edilen 65 Telegram grup ve kanalı erişime kapatıldı.

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