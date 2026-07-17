Hafta sonu kavurucu sıcaklıklara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, bölgesel bazda kritik hava olayları yaşanacak.

Yarın, Doğu Karadeniz (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan) gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Akdeniz’de Adana ve Hatay çevrelerinde yerel yağış geçişleri öngörülüyor.

Günün en dikkat çekici uyarısı ise Güneydoğu Anadolu bölgesi için geldi. Mardin, Siirt ve Hakkari çevrelerinde "toz taşınımı" beklendiği belirtilerek, vatandaşların hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Pazar günü sıcaklıklar Ankara’da yükselecek

Pazar günü yağışlı hava, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkisini sürdürecek. Ayrıca Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Burdur, Isparta) yerel sağanak geçişleri görülebilecek. Hava sıcaklıklarında ise İç Anadolu genelinde artış yaşanacak. Cumartesi günü 32 derece olan Ankara’da termometrelerin Pazar günü 34 dereceye çıkması bekleniyor. Ege ve Marmara bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Üç büyük ilde hava durumu

Meteoroloji verilerine göre üç büyük ilde hafta sonu beklenen sıcaklık değerleri, Ankara'da yarın az bulutlu 18/32, Pazar az bulutlu 18/34 derece. İstanbul'da yarın parçalı bulutlu 22/31, Pazar az bulutlu 22/32 derece. İzmir'de hafta sonu boyunca güneşli ve sıcak, sıcaklık her iki gün de 24/36 derece dolaylarında seyredecek.

Bölgesel sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar etkisini artırarak sürdürüyor. Diyarbakır’da hafta sonu boyunca termometrelerin 39 dereceyi göstermesi beklenirken, Antalya’da yarın 37 derece olan sıcaklığın pazar günü bulutlanmayla birlikte 32 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle yüksek sıcaklık beklenen bölgelerde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.