Meksika açıklarında 7,3 ve 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Meksika'nın Puerto Madero bölgesinin 93 kilometre güneybatısında 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
USGS, Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilmişti.