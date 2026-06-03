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Dünya
AA 03.06.2026 14:06

Dünya Kupası'nda 48 ülkeden 1248 oyuncu forma giyecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 ülkeyi temsilen 1248 oyuncu yer alacak. Organizasyonda 891 oyuncu ilk kez boy gösterecek. Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. İşte detaylar...

Dünya Kupası'nda 48 ülkeden 1248 oyuncu forma giyecek
[Fotoğraf: FIFA]

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuvada sahaya çıkacak 48 takımın 1248 oyuncusu belli oldu.

Açıklamada, "Turnuva, küresel çapta bir dönüm noktası niteliğinde olup, her zamankinden daha fazla ülkeye, oyuncuya ve taraftarlarına kapı açıyor." denildi.

357 oyuncu turnuvaya geri dönüyor

En az bir kez Dünya Kupası kadrosunda yer almış 357 oyuncu bu turnuvaya da davet edilirken 891 futbolcu, bu organizasyonda ilk kez boy gösterecek.

Organizsyonda yer alacak en yaşlı oyuncu (İskoçyalı Craig Gordon, 43 yaş ve 162 gün) ile en genç futbolcu (Meksikalı Gilberto Mora, 17 yaş ve 240 gün) arasında 25 yıldan fazla yaş farkı bulunuyor.

Turnuvaya 20 yaşın altında 22 oyuncu ile 40 yaş ve üstü ise 7 futbolcu davet edildi.

Dünya Kupası'nda daha önce şampiyonluk yaşayan 22 futbolcu da turnuvaya geri dönüyor.

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, ilk kez katılıyor

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, FIFA Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor.

FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i 2010'da, 2014, 2018 ve 2022'de İran'ı çalıştıran Gana'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Queiroz, Bora Milutinovic'ten (1986–2002) sonra beş turnuva üst üste görev alan ikinci teknik direktör olacak.

Messi, Ronaldo ve Ochoa, 6. Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Arjantin'den Lionel Messi, Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo ve Meksika'nın kalecisi Guillermo Ochoa, altıncı FIFA Dünya Kupası macerasına hazırlanıyor.

FIFA Dünya Kupası yönetmeliği uyarınca, bir takımda ilk maçının başlama vuruşundan 24 saat öncesine kadar ciddi sakatlık veya hastalık nedeniyle oyuncu değişikliğine izin veriliyor.

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