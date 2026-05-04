Gündem
AA 04.05.2026 11:10

Türkiye'den Erivan'a 18 yıl sonra üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılacak.

Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği toplantıda, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak.

Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın da devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.

