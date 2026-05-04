Dünya
AA 04.05.2026 12:28

İran: ABD'den alınan son yanıt uzman değerlendirmesi aşamasında

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde alınan son yanıtın uzmanlar tarafından değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, Tahran'ın görüşmelerde sadece "savaşın durdurulmasını" konuştuğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diplomatik temasların Pakistan'ın arabuluculuğu üzerinden ABD ile mesaj alışverişi şeklinde sürdüğünü ifade eden Bekayi, "ABD tarafının son yanıtı şu anda uzman değerlendirmesi aşamasında. İran'ın nihai görüşleri bu sürecin tamamlanmasının ardından ilgili diplomatik kanal üzerinden iletilecektir." dedi.

ABD'den gelen son yanıtın içeriğine dair detay vermeyen Bekayi, müzakerelerde nükleer zenginleştirme konusunun gündemde olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bekayi, "Medyada nükleer zenginleştirme konusunda gündeme gelen iddialar spekülasyondur. Biz bu aşamada savaşın tamamen sona erdirilmesi ve durdurulması dışında herhangi bir konu hakkında konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Diplomatik süreçteki tıkanıklığın nedeni ABD'dir"

Diplomatik süreçlerdeki tıkanıklığın temel nedeninin ABD'nin yıkıcı politikaları ve sürekli anlaşmaları ihlal etmesi olduğunu söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:

"ABD'nin 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden, görüşmelerin sürdüğü son iki yıl boyunca yaşanan askeri müdahaleler ve saldırılar, Washington'un diplomasi karşıtı yaklaşımının açık bir göstergesidir."

Bekayi, karşı tarafta samimi bir irade bulunmadığı için mevcut ABD yönetimiyle hiçbir diplomatik sürecin sonuç vermediğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin ise Bekayi, "Biz ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın kıyı ülkeleriyiz. Güvenli deniz taşımacılığını sağlamak için belirli bir protokol ve mekanizma oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu konuda İran ile Umman arasındaki görüşmelerin gelecek günlerde devam etmesinin beklendiğini dile getiren Bekayi, "Konunun hukuki yönleri ve bu yolun devamının ne olacağı, her iki tarafla koordinasyon içinde ve ilgili uluslararası kurumlarla istişare edilerek görüşüldü." dedi.

