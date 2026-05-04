Hafif Sağanak Yağışlı 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.05.2026 11:35

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 612'ye yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 612'ye ulaştı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 612'ye yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 9 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 832 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 354 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 767 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 612'ye, yaralı sayısının da 172 bin 457'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Eurovision öncesinde İsrail’e yönelik protesto ve boykot çağrıları artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
Ek doğum izni başvuruları bugün başlıyor
12:05
Türk bilim insanlarından lityum pillerin geri kazanımına yönelik çözüm
11:50
Merkez Bankası Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak
12:05
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı
11:43
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
11:35
Türk lirasıyla dış ticarette artış sürüyor
Kerküklü usta, demire şekil vererek ürettiği kılıçlarla "ata mirasını" yaşatmaya çalışıyor
Kerküklü usta, demire şekil vererek ürettiği kılıçlarla "ata mirasını" yaşatmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Türk donanması Karadeniz'de vatan nöbetinde
Türk donanması Karadeniz'de vatan nöbetinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ