Ekonomi
TRT Haber 04.05.2026 12:51

Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu belirterek dezenflasyon sürecinin devam etmesini öngördüklerini bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Tüketici fiyatlarının nisanda aylık bazda yüzde 4,2, yıllık bazda ise yüzde 32,4 oranında gerçekleştiğini anımsatan Şimşek, sektörel bazdaki değişimlere dikkati çekti.

Enflasyonun alt kalemlerine değinen Şimşek, hizmetler grubundaki enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puanlık bir iyileşme kaydederek yıllık yüzde 40,3’e gerilediğini, temel mallarda ise bu oranın yüzde 16,5 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"Jeopolitik risklere karşı bütçe imkanları devrede"

Küresel ve bölgesel gelişmelere işaret eden Bakan Şimşek, jeopolitik gerilimlerin tetiklediği enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturduğuna değindi. Şimşek, "Bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânlarımız çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dezenflasyon süreci devam edecek"

Hükümetin fiyat istikrarı konusundaki kararlılığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti;

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz.

