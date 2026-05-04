Ekonomi
TRT Haber 04.05.2026 11:50

Merkez Bankası Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yarın TBMM'de sunum yapacak, milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine, Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Komisyonda küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirleri de değerlendirecek.

Merkez Bankası Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak

Türkiye'nin para politikası ve ekonomik gelişmeler Meclis gündeminde olacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Gündemdeki öncelikli başlıklardan biri ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş ve sonrası durulmayan küresel piyasalar olacak. Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisine etkileri milletvekillerinin soruları arasında olacak.

Karahan, komisyonda Merkez Bankası'nın son dönem faiz kararları ve enflasyonla mücadele stratejisini anlatacak. Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikasının sonuçları ve dezenflasyon sürecindeki son durum hakkında bilgi verecek. Makroekonomik verilerdeki iyileşme sonuçları ile para rezervleri ve potansiyel risklere karşı alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmeler de sunumun ana başlıkları arasında olacak. 

