Gündem
TRT Haber 04.05.2026 10:48

Bakan Yumaklı: TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, TARSİM ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Afet sonrası gelen tüm ihbar ve taleplerin titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen aşırı yağış, kar, dolu, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Aşırı hava olayları sonucu Şanlıurfa’da hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." 

