Gündem
TRT Haber 04.05.2026 06:51

Kabine yoğun gündemle toplanıyor: Orta Doğu, ekonomi ve terörle mücadele

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine yoğun gündemle toplanıyor: Orta Doğu, ekonomi ve terörle mücadele

Kabine iki haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz olacak.

ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci yakından takip ediliyor. Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın önceliği ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi.

Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Ayrıca soykırımcı İsrail'in Lübnan ve Filistin topraklarındaki saldırıları ile Küresel Sumud Filo'suna yönelik müdahalesi de ele alınacak.

Ekonomi programı ile piyasalardaki son durum ele alınacak

Orta Doğu'daki gelişmeler, özellikle de Hürmüz Boğazı'ndaki bilmece küresel ekonomiyle ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

Kabine toplantısında enerji fiyatlarındaki yükselişlere rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek.

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.

Kabinede "Terörsüz Türkiye" gündemi

Terörsüz Türkiye hedefi de Kabine'nin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda ele konuşulacak.

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ABD İran Hürmüz Boğazı Enerji
