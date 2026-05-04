Hafif Sağanak Yağışlı 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.05.2026 07:27

Tokat'ı sağanak ve heyelan vurdu: İstinat duvarı çöktü

Tokat'ta sağanak sonrası Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yol trafiğe açıldı. Tokat'ın Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü. Ekipler su seviyesi yükselen Yeşilırmak'ın taşmaması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ı sağanak ve heyelan vurdu: İstinat duvarı çöktü

Tokat-Sivas kara yolu Geyraz 4 mevkiinde, kentte dün akşamdan bu yana süren yağmur nedeniyle dağdan kopan taş ve çamur parçaları yola düştü.

Bir süre kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

İl Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yolda önlemler alarak sürücülere uyarılarda bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İstinat duvarı çöktü

Kentte iki gündür etkili olan yağış sonrası Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin istinat duvarı gürültüyle girişe doğru çöktü.

İstinat duvarının çökmesiyle bir araç yoldan düştü, bir otomobil ise asılı kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri alanı güvenlik şeridine aldı. AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yeşilırmak'ın su seviyesi yükseldi

ÇEDAŞ Kavşağı'ndaki köprüde, kentin ortasından geçen Yeşilırmak'ta iki gündür etkili olan yağış sonrası su seviyesi yükseldi.

Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesince alınan tedbirler kapsamında bölgede 4 iş makinesiyle çalışma başlatıldı.

Ekiplerin gece saatlerinde başlattığı çalışmalar sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ve AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andiç bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yazıcıoğlu, yağışın birçok ilde sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

İtfaiyenin bulunduğu kavşakta büyük bir sıkıntı yaşadıklarını anlatan Yazıcıoğlu, "Gece saat 01.30'dan beri buradayız. Sağ olsun İl Özel İdaremiz, DSİ ve belediyemiz hep beraber ekip halinde taşkın olmaması bakımından ciddi bir süreci yönettik. Hala çalışmalar devam ediyor. İnşallah sıkıntı olmayacağını umut ediyoruz. Her türlü önlemi de hem özel idare, DSİ ve belediye ekiplerimiz aldı. Biz öncesinde müdahil olmasaydık şu ana büyük bir sıkıntı yaşayacaktık. Doğru zamanda müdahale ettik. Ama Tokat'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi özellikle şehircilik planında sıkıntılar var. Malum, bunlar da ondan kaynaklanıyor. Yapacak bir şey yok. Çok doğru zamanda müdahale edildi. İnşallah bir sıkıntı yaşamayacağız, öyle gözüküyor" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Heyelan Sivas Tokat
Sıradaki Haber
Bursa'da yoğun yağış taşkına neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:57
Bursa'da feci kaza: Tır tankere çarptı
08:57
Katil Netanyahu'nun duruşması başlamasına saatler kala ertelendi
08:15
Yolcu gemisinde virüs salgını doğrulandı: Hantavirüs nedir?
08:12
Amsterdam et ve fosil yakıt reklamlarını yasakladı
08:03
CNN: İran saldırılarında ABD'nin Orta Doğu'daki en az 16 üssü zarar gördü
06:51
Kabine yoğun gündemle toplanıyor: Orta Doğu, ekonomi ve terörle mücadele
Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak ve kar bekleniyor
Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak ve kar bekleniyor
FOTO FOKUS
Mardin'de hortum, sağanak, dolu: 4 kişi yaralandı
Mardin'de hortum, sağanak, dolu: 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ