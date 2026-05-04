DHA 04.05.2026 06:29

Mardin'de hortum, sağanak, dolu: 4 kişi yaralandı

Mardin’in Derik ilçesinde meydana gelen hortum, işçilerin kaldığı konteyner ve güneş enerjisi santralinin panellerini devirirken 4 kişi yaralandı. Dolu ve kuvvetli rüzgar kent merkezinde inşaat iskelesi ile çatıları uçurdu, park halinde araçlar ile tarım arazilerine zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Mardin'de olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Artuklu ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarla 13 Mart Mahallesi Gaffari Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir trafoda patlama meydana geldi.

Mahallenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken yine aynı mahallede bir inşaat iskelesi çöktü. Altında kalan park halindeki 3 araç hasar gördü.

Fotoğraf: DHA

Hortum konteyner ve panelleri devirdi

Derik ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi’nde de hortum meydana geldi.

Mahallenin karşısında bulunan rüzgar güneş enerjisi santralinin panelleri ve işçilerin kaldığı konteyner yerinden çıkarak devrildi. Birçok kez takla attıktan sonra duran konteynerdeki 4 işçi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

İşçiler ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kızıltepe ilçesinde de etkili olan dolu yağışı nedeniyle park halindeki bazı araçlar zarar gördü.

