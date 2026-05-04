Afyonkarahisar’ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerimizde taşımalı eğitim çerçevesinde eğitim öğretim tatil edilmiştir. Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerimizde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu merkezlerden Afyonkarahisar il merkezi’ne devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime yine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerimizde ise eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretime ilçe genelinde ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.