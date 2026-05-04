3 devlet yolu kar yağışı nedeniyle tır ve çekicilere kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kar yağışı nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarının yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 3 Mayıs saat 23.00 itibarıyla tır ve çekici araçlara kapatıldığı, diğer araçlara açık olduğu belirtilen açıklamada, "Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.