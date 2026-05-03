Ankara'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Özal Bulvarı'nda, Esenboğa Havalimanı yönünde seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen üç otomobille bir kamyonet çarpıştı.

Kazada 8 kişi yaralanırken 2 otomobil sürücüsüyle bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza yerinde çevre güvenliği alırken yaralılar ambulanslarla Pursaklar Devlet Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.