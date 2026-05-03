Hafif Sağanak Yağışlı 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.05.2026 21:34

Iğdır'da arı saldırısı sonucu 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Iğdır'da arıların saldırdığı sürünün birbirini ezmesi sonucu ilk belirlemelere göre 400 küçükbaş hayvan telef oldu.

Iğdır'da arı saldırısı sonucu 400 küçükbaş hayvan telef oldu
[Fotograf: AA]

Iğdır'da Hakmehmet köyü ile Ağaver köyü arasından yaylaya giden 4 bin küçükbaş hayvan, arazideki 200 arı kovanının bulunduğu yerden geçince arıların saldırısına uğradı.

Korkuyla kaçmaya başlayan koyun ve kuzular, buradaki sulama kanalının altındaki boşluğa düşerek birbirlerini ezdi.

Yaşanan olay sonucu ilk belirlemelere göre 400 koyun telef oldu.

Arı saldırıları esnasında yaralanan 5 kişi de Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Olayın gerçekleştiği bölgede, yarın Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile jandarma ekiplerince detaylı tespit yapılacak.

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:03
Trump İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi 'kabul edilemez' buldu
22:00
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
22:01
Yıl başından bu yana Filistinli gazetecilere yönelik 300 suç ve ihlal tespit edildi
19:38
Aydın'da sinyalizasyon direğine çarpan otomobil takla attı
20:15
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
20:32
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Filistinli sanatçılardan Küresel Sumud Filosu'na destek
Filistinli sanatçılardan Küresel Sumud Filosu'na destek
FOTO FOKUS
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ