Hafif Sağanak Yağışlı 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2026 22:01

Trump İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi 'kabul edilemez' buldu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı.

Trump İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi 'kabul edilemez' buldu

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail basınına konuştu.

Trump, söz konusu teklife ilişkin "İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, gün içinde Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından İran'ın arabulucularla ilettiği teklifi inceleyeceğini belirtmiş, ancak İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne sürmüştü.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğunu belirtmişti.

IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti." ifadelerine yer verilmişti.

ETİKETLER
Donald Trump ABD İran ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Yıl başından bu yana Filistinli gazetecilere yönelik 300 suç ve ihlal tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:37
Iğdır'da arı saldırısı sonucu 400 küçükbaş hayvan telef oldu
22:00
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
22:01
Yıl başından bu yana Filistinli gazetecilere yönelik 300 suç ve ihlal tespit edildi
19:38
Aydın'da sinyalizasyon direğine çarpan otomobil takla attı
20:15
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
20:32
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Filistinli sanatçılardan Küresel Sumud Filosu'na destek
Filistinli sanatçılardan Küresel Sumud Filosu'na destek
FOTO FOKUS
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ