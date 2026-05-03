Afyonkarahisar'da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı dolayısıyla kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bölgeye gelen Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolu Damlalı Boğazı'nda ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor. Afyonkarahisar-Ankara ve Afyonkarahisar Uşak kara yolunda araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin kara yollarının açık kalması için başlattığı çalışmaların sürdüğü belirtildi.