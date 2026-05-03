AA 03.05.2026 22:31

Afyonkarahisar'da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da kar yağışı, bazı yollarda trafikte aksamaya neden oldu.

[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı dolayısıyla kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, bölgeye gelen Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolu Damlalı Boğazı'nda ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor. Afyonkarahisar-Ankara ve Afyonkarahisar Uşak kara yolunda araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin kara yollarının açık kalması için başlattığı çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisar Kar Yağışı
