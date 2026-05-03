Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli

Gaziantep’te öğleden sonra sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yayalar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu.

Gaziantep Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerinde bulunan 39 okul hafif hasar(çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğini açıkladı. Bu ilçelerde bulunan 39 okulda yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Okulların isimleri, valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılırken, listede adı bulunmayan okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.

Kaymakamlıklarım aldıkları ek tedbirlerin sosyal medya hesaplarından ayrıca duyurulacağı belirtildi.

Gaziantep Valiliği'nden olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

Gaziantep Valiliği, kentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve sonrasında yaşanan olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu an itibarıyla Alleben Deresi’nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir."

Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Şanlurfa'da sağanak ve fırtına etkili oldu: 1 ölü 40 yaralı

Şanlıurfa Valiliği, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde meydana gelen sağanak ve fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

2 ilçede de bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.