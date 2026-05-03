Hafif Sağanak Yağışlı 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.05.2026 23:11

Bakan Göktaş: Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir" ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş: Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tartışmalı reklam sebebiyle tepki çeken bir beyaz eşya firmasının Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine tepki gösterdi.

"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın-biyolojik ya da koruyucu-gerçek bir annedir. Bu bağ, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

 

ETİKETLER
Aile Anne Mahinur Özdemir Göktaş
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'a tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:42
RTÜK beyaz eşya firmasının Anneler Günü reklam filmine inceleme başlattı
23:45
İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
23:10
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'a tebrik
22:53
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
22:35
Afyonkarahisar'da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu
Filistinli sanatçılardan Küresel Sumud Filosu'na destek
Filistinli sanatçılardan Küresel Sumud Filosu'na destek
FOTO FOKUS
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ