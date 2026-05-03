Hafif Sağanak Yağışlı 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.05.2026 23:16

İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını duyurdu.

İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden Başbakan Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı açıklandı.

Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.

İspanya Başbakanını taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti.

ETİKETLER
Ankara İspanya
Sıradaki Haber
Trump İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi 'kabul edilemez' buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:42
RTÜK beyaz eşya firmasının Anneler Günü reklam filmine inceleme başlattı
23:43
Bakan Göktaş: Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değil
23:10
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank'a tebrik
22:53
VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
22:35
Afyonkarahisar'da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu
Filistinli sanatçılardan Küresel Sumud Filosu'na destek
Filistinli sanatçılardan Küresel Sumud Filosu'na destek
FOTO FOKUS
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
Gaziantep ve Şanlıurfa'da eğitime 'fırtına' engeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ