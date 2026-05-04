Yağışlı hava yerini yaz tadında bir havaya bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere g2öre, bugün yurdun neredeyse tamamında yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "kuvvetli yağış" bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yarın sıcaklıklar artmaya başlıyor

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak artışa geçecek. Yarın yağışlar yurdun doğusuna doğru kayarken, Ege ve Marmara kıyılarında güneş yüzünü göstermeye başlayacak.

Hafta ortası ve sonu

Çarşamba ve perşembe günlerinden itibaren yağışlı sistem yurdu tamamen terk edecek. Batı illerinde gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. İzmir'de sıcaklıkların Perşembe günü 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İç ve Doğu kesimlerde ise pağışların durmasıyla birlikte sıcaklıklar hızla yükselecek. Ankara’da hafta başında 13 derece olan gündüz sıcaklığı, cuma günü 22 dereceye ulaşacak.

Hafta sonu plan yapanlara müjde

Cuma, cumartesi ve pazar günleri yurdun büyük bir bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına ve yer yer üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Pazar günü itibarıyla İstanbul'da sıcaklığın 23, Antalya'da 28, Diyarbakır'da ise 30 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Üç Büyük İlde Tahmini Sıcaklık Değerleri:

Ankara haftaya 9/13 derece ile başlayıp, hafta sonunu 24 derece ile kapatacak. İstanbul bugün 10/16 derece olan sıcaklık, hafta sonu 23 dereceye kadar yükselecek. İzmir haftaya 18 derece ile başlayıp, Perşembe gününden itibaren 28 dereceyi görecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle hafta başındaki kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar nedeniyle güncel tahminlerin takip edilmesinin önemini vurguladı.