İstanbul'da market deposunda yangın

Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yanan deponun bulunduğu caddede semt pazarı kurulması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale sırasında güçlük yaşadı.
Pazarcılar, itfaiyenin çalışmalarını sağlıklı sürdürebilmesi için tezgahlarını kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Bir süre soğutma çalışması yapılan depoda, yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.