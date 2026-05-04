Sahte ikamet izni operasyonunda 31 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte belgelerle ikamet izni alınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, ikamet izni işlemleri sırasında ibraz edilen belgelerde tahrifat yapılması, sahte belgeler düzenlenmesi ve gerçeğe aykırı taahhütnameler hazırlanması suretiyle suç faaliyetinde bulunulduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 31 zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.